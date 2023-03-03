Beş lider erken buluşuyor

CHP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi liderleri yarın akşam olağanüstü toplanacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in toplantıya katılması beklenmiyor.
Ortak cumhurbaşkanı adayının belirleneceği duyurulan dünkü altılı masa toplantısında bir isimde uzlaşılamamıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dört liderin de desteğiyle adaylığını ortaya koymuş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ı önermişti.
Anlaşmazlık üzerine dün bazı milletvekili ve kurmaylarıyla olağanüstü toplantı düzenleyen Akşener bugün de genel idare kuruluna (GİK) başkanlık etti. Akşener, toplantının ardından, “Milllet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir” diyerek altılı masadan kalktığını ilan etti.
Planlanan, altı liderin pazartesi günü yeniden bir araya gelmesiydi. Ancak Akşener’in çıkışı üzerine program değişti.
Beş lider yarın 17:30’da Saadet Partisi genel merkezinde olağanüstü toplanacak.