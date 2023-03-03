İmamoğlu ve Yavaş’ın hala umudu var

CHP’li İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in millet ittifakından ayrılmasından sonra birliktelik mesajları verdi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. (Twitter)

Ortak cumhurbaşkanı adayının belirleneceği duyurulan dünkü altılı masa toplantısında bir isimde uzlaşılamamıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dört liderin de desteğiyle adaylığını ortaya koymuş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ı önermişti.

Anlaşmazlık üzerine dün bazı milletvekili ve kurmaylarıyla olağanüstü toplantı düzenleyen Akşener bugün de genel idare kuruluna (GİK) başkanlık etti. Akşener, toplantının ardından, “Milllet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir” diyerek altılı masadan kalktığını ilan etti.

Gelişmelerin ardından CHP’li büyükşehir başkanları Ankara’ya doğru yola çıkarken İmamoğlu ve Yavaş’tan birliktelik mesajları geldi.

İmamoğlu: Millet İttifakı’nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yok

İmamoğlu, Twitter’dan şunları yazdı: “Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum.

CHP’nin öz evladı ve Millet İttifakı’nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın @kilicdarogluk’un ve Millet İttifakı’nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur. @mansuryavas06“

CHP’nin öz evladı ve Millet İttifakı’nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın @kilicdarogluk’un ve Millet İttifakı’nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur. @mansuryavas06 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 3, 2023

Yavaş’tan ‘Kılıçdaroğlu’nun iradesi’ vurgusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iradesi dışında hareket etmeyeceğini hatırlatan Mansur Yavaş da şunları dedi: “Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı’nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir. @ekrem_imamoglu“