Akşam Postası / 8 Mayıs 2023

İmamoğlu’na saldırıda gözaltı sayısı 15’e yükseldi

Erzurum’da millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu’nun mitingine saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 15’e yükseldi.

Buldan’dan Erdoğan’a: Kendini peygamber sanıyor

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, talimatı Allah’tan aldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendini peygamber sandığını belirtti.

İmamoğlu’nun Konya mitinginde provokasyon girişimi

Cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Konya mitinginde konuşurken provokasyon girişiminde bulunan kişi polislerce araca bindirildi. İmamoğlu’nun mitingi bitinceyse seçim otobüsüne güller atıldı.

Erdoğan, İstanbul mitingine katılan kişi sayısını ‘abartmış’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Atatürk Havaliamanı’ndaki mitingine 1 milyon 700 bin kişinin katıldığıj iddiası teyit.org’a göre doğru değil. Teyit, mitinge en az 520 bin, en fazla 865 bin, ortalamaysa 690 bin kişinin katıldığını hesapladı.

Tanal duyurdu: CHP’nin seçim ofisine mermi atıldı

CHP Şanlıurfa milletvekili adayı Mahmut Tanal, kentteki seçim ofislerine ‘tehdit ve gözdağı amaçlı’ mermi atıldığını duyurdu.

KONDA araştırmacısı Bakırcı: Erdoğan’ın oyu gençlerde daha düşük

KONDA araştırmacısı Erman Bakırcı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ilk kez oy kullanacak seçmenler arasındaki oy oranının, diğer yaş gruplarına göre daha düşük olacağını söyledi.

Oğan’ın ‘HDP’liler saldırdı’ iddiası tutanağa yansımadı

Sinan Oğan, cumhurbaşkanı dayı olduğu ata ittifakının seçim otobüsüne HDP’lilerin saldırdığını öne sürmüştü. Ancak kendisinin saldırıya ilişkin paylaştığı karakol tutanağında ‘HDP’liler’ iddiasına ilişkin bir ifade yer almadı.

Eski bakan Kemal Derviş hayatını kaybetti

Eski ekonomiden sorumlu devlet bakanı Kemal Derviş 74 yaşında hayatını kaybetti.

Her 30 kişiden biri, ikinci el otomobil alıp satıyor

Otomerkezi yöneticisi Ali Karakaş, seçim sonrası kurdaki artış beklentisi nedeniyle ikinci el otomobile aşırı talep geldiğini belirtti. Karakaş, ”Türkiye’de 30 kişiden birisi ikinci el otomobil alıp satıyor” dedi.

Eski askeri hakim: Hulusi Akar’ın kızı, tıp fakültesine usulsüz geçti

İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Ahmet Zeki Üçok, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın kızının usulsüz bir şekilde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yatay geçiş yaptığını öne sürdü.

Selçuk Balcı ve Korhan Özyıldız’ın Rize konseri iptal edildi: Baharın gelişini engelleyemeyecekler

Selçuk Balcı ve etnik rock grubu Marsis’in solisti Korhan Özyıldız’ın yarın Rize’de düzenleyeceği ücretsiz halk konseri valilik tarafından iptal edildi.