İmamoğlu’na saldırıda gözaltı sayısı 15’e yükseldi

Erzurum’da millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu’nun mitingine saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 15’e yükseldi.

Erzurum’daki saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. (AA)

İmamoğlu’nun dünkü Erzurum mitingine taşlı saldırı düzenlenmiş, en az 17 kişi yaralanmıştı.

Atılan taşlar ve yaralananların fotoğrafları ortadayken Erzurum Valisi Okay Memiş su şişesi atıldığını savunarak, “İhtiyaç olması halinde gözaltı işlemleri de yapılacaktır” demişti.

‘Gözaltına alınanlar var’

Bozdağ, A Haber’de bu saldırıya karışanlardan bazılarının gözaltına alındığını söyledi: “Olayda sorumluluğu olduğu değerlendirilen kişilerle ilgili gözaltı kararları verilmiş durumda. Süreç takip ediliyor. Hukuk işleyecektir, yargı hukuk çerçevesinde kararını verecektir. Şu an gözaltında olanlar var. Kanunun suç olarak tanımladığı eylem varsa hukuk harekete geçer ve gereğini yapar.”

19 kişi tespit edildi

AA’nın valilikten edindiği bilgiye göre il emniyet müdürlüğü ekipleri, saldırıya karışan 19 kişiyi tespit etti.

İlk etapta 13 şüpheliyi gözaltına alan polis, 2 zanlıyı daha yakaladı. Olayla ilgili 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Oolaya karışanların tespitinin devam ettiği bildirildi.

AKP’lilere göre suçlu İmamoğlu

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, saldırının CHP’lilerce yapıldığını öne sürmüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıyı İmamoğlu’nun ‘provokasyonu’ ilanı etmekle yetinmeyip, “Dadaşlarla kimse baş edemez” deyip oy peşine düşmüştü.

Kimi AKP’liler, saldırıyı överken İmamoğlu’nu sorumlu tutmuştu. Örneğin AKP Ankara Milletvekili Emrullah İşler, saldırıyı ‘HDP ile kol kola girmek’ suçlamasıyla meşrulaştırmaya çalışmıştı.