Soylu, taşlı saldırıya uğrayan İmamoğlu’nu ‘provokatör’ ilan etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum’da taşlı saldırıya uğrayan millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu’nun ‘provokatör’ olduğunu öne sürdü.

Görsel: Twitter

İmamoğlu’nun bugün düzenlen Erzurum mitingine Türk bayrağı taşıyan ve bozkurt işareti yapan kişilerce taşlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda kişi yaralandı.

Soylu, ilk açıklamasında Twitter’dan şunları yazdı: “Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu’nun kendisi provokatördür Bu provokasyonu adım adım nasıl hazırladığını tek tek açıklayacağım.”

Bakanın Erzurumlulara ‘provokatör’ dediğini öne sürdüğü İmamoğlu saldırıdan hemen sonra “Bu ahlaksızlığın Erzurum’la ilgisi yok” demişti.