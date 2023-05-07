İmamoğlu’nun mitingine taşlı saldırı!

Millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum mitingi ülkücü olduğu anlaşılan grubun taşlı saldırısı sebebiyle başlamadan bitti. Mitinge katılan birçok kişi yaralandı.

Görsel: Twitter

Bugün saat 18’de Havuzbaşı Kent Meydanı’nda düzenlenecek miting alanına önce AKP’li Erzurum Belediyesi belediye otobüslerini yığdı. Görüntüleri Twitter’dan paylaşan İmamoğlu, sert tepki gösterdi.

Erzurumlu hemşehrilerimle saat 18:00’deki buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı @mehmetsekmen bu nezaketsizliğin kara lekesini ömrünün sonuna kadar taşıyacaksın.



Saat 18.00’de tüm Erzurumluları Havuzbaşı Kent Meydanı’na bekliyorum. Haydi… pic.twitter.com/NvkQJWxQhU — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 7, 2023

Miting saati yaklaşırken bozkurt işareti yaparak “Apo’nun p*çleri, durduramaz bizleri” diye slogan atan yüzlerce kişi meydana toplandı.

Bütün uyarılarımıza rağmen maalesef güvenlik riski devam ediyor… pic.twitter.com/kTxZheIypy — Özgen NAMA (@OzgenNAMA) May 7, 2023

İmamoğlu‘nun konuştuğu otobüsün arkasında duran grup, miting başlarken de provokasyona devam etti.

Eline mikrofonu alan İmamoğlu, polise seslenerek olaya müdahale etmelerini istedi. Polis müdahale etmeyince de vali ve emniyet müdürü hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

İmamoğlu konuşurken, arkadaki gruptan sataşmalar devam etti. Gruptan taş fırlatılınca bir anda miting kesildi, topluluk dağıldı.

İmamoğlu harekete geçen otobüste polisi olaya müdahale etmeye çağırdı ve ortalık sakinleşene kadar kent gezisine devam edeceğini söyledi:

*Vatandaşın güvenliğini sağlayana kadar burada duracağız. Bir yere gitmiyoruz. Sizler, burada provoke edilmiş kişiler; kadınların başına, elinde Türk bayrağı olan insanlara taş attırıyorsunuz. Sözüm ona milliyetçilik üzerinden insanlara taş attırıyorsunuz. Ellerinde Türk bayrakları olan insanlara hakaret ettiriyorsunuz. Emniyet müdürü, vali; hepiniz hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Güvenliği tesis etmeden, bu kalabalığın, bu insanları sıkıntısını giderin.

*Emniyet, emniyet. Bakın buradaki sulhu sağlamanız için, ben şehir turuna devam ediyorum. Buradaki sulhu sağlayın. Beni dinlemeye gelenler, sakın attıkları taşı geri atmayın. Siz sakin olun. Siz sulh içinde olun. Polis, sizin güvenliğinizi sağlamak zorunda. Polis seyrediyor, görüyorum polisi. Hepinizi görüyorum. Hepinizin hakkında suç duyurusunda bulunacağım.

Aralarında çocukların da olduğu birçok kişi yaralandı.

İmamoğlu’nun otobüsü ayrılırken polis de TOMA’larla olaya müdahale etti. Mitingde toplanan kalabalık ile bozkurt işareti yapan grup birbirlerine ellerindeki eşyaları fırlattı.

Kalabalık, “Hükümet istifa” diye slogan attı.