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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu’nun mitingi belediye otobüsleriyle engellendi

AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediyesi, millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun miting alanına otobüs yığdı.

İmamoğlu'nun miting yapmayı planladığı alana belediye otobüsleri park edildi. (Twitter)
İmamoğlu’nun miting yapmayı planladığı alana belediye otobüsleri park edildi. (Twitter)

Alana çekilen belediye otobüslerinin görüntülerini Twitter’dan paylaşan İmamoğlu, şunları yazdı: “Erzurumlu hemşehrilerimle saat 18:00’deki buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen bu nezaketsizliğin kara lekesini ömrünün sonuna kadar taşıyacaksın. Saat 18:00’de tüm Erzurumluları Havuzbaşı Kent Meydanı’na bekliyorum. Haydi Erzurum.”


Kılıçdaroğlu’ndan tepki

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da mitingin engellenmesine tepki gösterdi. İmamoğlu’nun tweet’ini alıntılayan Kılıçdaroğlu, “Erzurum’un Ak Partili belediye başkanının yaptığını gördünüz. Biz bu eşiği aşmak zorundayız gençler. Evladım Ekrem başkanı bununla durduramazlar, ona bunlar vız gelir tırıs gider” diye yazdı.

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