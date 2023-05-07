Erzurum saldırısı, Bahçeli’nin ‘mermili’ tehdidinin hemen arkasından geldi

Millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’daki mitingine yönelik saldırı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin millet ittifakını hedef almasının hemen ardından geldi.

İmamoğlu’nun bugün düzenlen Erzurum mitingine Türk bayrağı taşıyan ve bozkurt işareti yapan kişilerce taşlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırı, Bahçeli’nin dünkü sözlerini akla getirdi.

MHP lideri Yalova’daki konuşmasında millet ittifakını hedefe oturtup şu ifadeleri kullanmıştı:

“2022 yılının ekim ayında Irak ve Suriye tezkerelerine ‘Hayır’ diyerek, esasen terörle mücadeleye ‘Hayır’ diyen, Libya tezkeresine ‘Hayır’ diyerek Mavi Vatan’daki haklarımıza karşı gelen Cumhuriyet Halk Partisi ve ittifak ortaklarını 14 Mayıs’ta acıklı bir son beklemektedir. Kılıçdaroğlu’nun ittifak ortakları, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kaldıracaklarını vadediyor, Afrin’i geri alacaklarını söylüyorlar. Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar.”