Erzurum belediye başkanı ‘olayı çözdü’: CHP’liler CHP’lilere saldırmış

Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu’nun mitinginde ‘CHP’lilerin CHP’lilere saldırdığını’ öne sürdü.

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İmamoğlu’nun bugün düzenlen Erzurum mitingine Türk bayrağı taşıyan ve bozkurt işareti yapan kişilerce taşlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda kişi yaralandı.

Sözcü TV‘den Saygı Öztürk, Sekmen’le konuştuğunu söyleyerek belediye başkanının sözlerini şöyle aktardı:

*İl seçim kurullarının belirli miting alanları vardır. Ancak CHP’nin burada miting yapacağı söylendi. Otobüslerin engel olduğu söylenince, çekilmesini istedim. CHP’nin Erzurum’da yaptıkları emrivaki ve zorbalık. İmamoğlu işini gücünü bırakmış Erzurum’a geliyor. Elazığ’daki deprem sonrası da Erzurum’a gelip kayak yapmıştı.

*Olayları çıkaranlar CHP’liler. Kendileri olay çıkması için saldırılar. CHP’lilerin üzerinde bizzat CHP saldırdılar. Maksatları olay çıkarmak.

*Burası milliyetçi bir şehir. Burada izinsiz miting yapılamaz. İzinsiz miting yapıldığı için İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağım. İzin alınmayan bir alanda miting yaptılar. Ben izinlerin alınmadığını düşünüyorum. Sorumlular tamamen CHP’liler.