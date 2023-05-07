Soylu, oy peşinde: Dadaşlarla kimse başa çıkamaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum’daki saldırıyı millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu’nun ‘provokasyonu’ ilanı etmekle yetinmeyip, “Dadaşlarla kimse baş edemez” deyip oy peşine düştü.

İmamoğlu’nun bugün düzenlen Erzurum mitingine Türk bayrağı taşıyan ve bozkurt işareti yapan kişilerce taşlı saldırı düzenlendi. Saldırıda çocuklar dahil çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırının ardından konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu’nu ‘provokatör’ ilan etmişti.

Erzurum Valisi Okay Memiş, taşlı saldırıyı görmeyerek, “Su şişeleri atıldı, ihtiyaç olursa gözaltı yapılır” demişti.

Soylu, Bağcılar’daki konuşmasında şunları söyledi:

“Bizim mitinglerimizde bugün Türk bayrağı vardı. Ekrem İmamoğlu’nun mitinglerinde, Van’da HDP bayrakları vardı. Biraz önce de gitti, Erzurum’u karıştırmış Erzurum’u.

Şu anda Erzurum’da binlerce insan sokakta. Tahrik etmiş, provoke etmiş, karıştırmış binlerce insan şu an sokakta. Onları teskin etmeye çalışıyoruz. Çünkü onların işi gücü karıştırıcılıktır, provakasyondur ve tahriktir. Bir de bugünkü mitingi (cumhur ittifakının İstanbul mitingini kastediyor) hazmedemediler. Onların numaralarını biliriz biz. Onların numaralarına bu millet gelmez. Onlarda yalan var, dolan var, iftira var.

Buradan söylüyorum, nasıl Boşnaklarla kimse başa çıkamazsa Dadaşlarla da kimse başa çıkamaz.”