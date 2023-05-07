Tehlikeli açıklamaları, şiddet eylemleri izledi

Seçimlere yedi gün kala şiddet eylemlerinin baş göstermesi, cumhur ittifakı temsilcilerinin ‘tehlikeli’ demeçlerinin ardından geldi.

Bugün sadece Erzurum’da değil Trabzon, İstanbul ve Mersin’de de muhalefet temsilcilerine saldırı düzenlendi.

Binali Yıldırım, Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, Devlet Bahçeli. (AA-Diken-Arşiv)

Türkiye 14 Mayıs Pazar günü seçime gidiyor. 21 yıldır Türkiye’yi yöneten Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan çoğu ankete göre millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerisinde. Yine anketlere göre cumhur ittifakı Meclis çoğunuluğunu millet ittifakı ve emek ve özgürlük ittifakından oluşan muhalefete kaybediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçimleri ‘darbe girişimi’yle, AKP Başkanvekili Binali Yıldırım’sa ‘işgal’le ilişkilendirdi.

En tehlikeli demeç ise Erdoğan’dan geldi: “Benim milletim Kandil’den aldığı destekle cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez.”

Son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de muhalefeti hedef alırken şiddet dilini seçti: “Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar.”

Bu ve benzeri ifadelerin ardından bugün Türkiye’nin dört farklı bölgesinde provokasyon, saldırı ve sert polis müdahaleleri baş gösterdi.

1- İmamoğlu’nun mitingine saldırı

Millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bugün düzenlenen Erzurum mitingine Türk bayrağı taşıyan ve bozkurt işareti yapan kişilerce taşlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda kişi yaralandı.

İmamoğlu, valiliğin yeterli tedbir almadığını belirterek polisin saldırıyı izlediğini söyledi.

2-Trabzon’da provokasyon girişimi

CHP Trabzon milletvekili adayı İlker Akıncı, Twitter’dan aralarında AKP’li yöneticilerin de olduğu bir grubun seçim stantlarına saldırmaya çalıştığını duyurdu. Akıncı, emniyet müdür yardımcısının da saldırganların yanında bulunduğunu kaydetti.

Fotoğrafta gördüğünüz akp il başkanı, Milletvekili adayları ve akpliler bugün açık ve aleni şekilde provakasyonda bulunmak için bizim standımıza ve bizlerin üzerine yürüdüler.



Evet biliyoruz kaybetme korkusu ile artık kontrolü kaybettiler.

Korku dağları sardı.



Tekrar… pic.twitter.com/sCX25PppVn — İlker AKINCI (@ilkerakinci) May 7, 2023

3-Mersin’de Yeşil Sol aracına saldırı

Mersin’in Tarsus ilçesinde Yeşil Sol Parti seçim aracı saldırıya uğradı. Saldırıda aracın lastikleri ve camları parçalandı. Beş parti çalışanı yaralandı.

4-Kadıköy’de polis saldırısı

Yeşil Sol Parti’nin Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda düzenlediği kadın buluşmasında polis, taşınan bazı yeşil, sarı, kırmızı fularları gerekçe göstererek saldırdı. Bir kadın sürüklenerek gözaltına alındı.