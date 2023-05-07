Yeşil Sol Parti’nin seçim aracına saldırı

Mersin Tarsus’da Yeşil Sol Parti seçim aracı saldırıya uğradı. Saldırıda aracın lastikleri ve camları parçalandı. Beş parti çalışanı yaralandı.

Görsel: MA

Mezopotamya Ajansı’nın (MA) aktardığına göre saat 13.00 sıralarında Yenimahalle’de bulunan Atatürk Caddesi’nde meydana gelen olayda Yeşil Sol Parti aracı kırmızı ışıkta beklediği esnada aracın önü ‘MHP seçim bürosundan çıktığı’ iddia edilen yaklaşık 20 kişilik grup tarafından kesildi.

Aracın içerisinde bulunan yedi parti çalışanının grubun ‘sopa ve bıçaklı saldırısına uğradığı’ kaydedildi. Olay anında parti çalışanı beş kişi yaralandı. Camlar ve lastikler parçalandı.

MA’ya konuşan parti çalışanı şikayetçi olmak için Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gittiklerini ve bir arkadaşlarının hastanede tedavi altına alındığını söyledi. Parti çalışanı ‘saldırı sırasında etrafta çok fazla polis olduğunu ama müdahale etmediğini’ söyledi.