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Yaramazlara biraz batar!

ESP’li altı isim tutuklandı: Aralarında Yeşil Sol Parti milletvekili adayı da var

Eskişehir gözaltına alınan Yeşil Sol Parti Eskişehir üçüncü sıra milletvekili adayı Muslum Koyun tutuklandı. Koyun’la birlikte beş kişi daha tutuklandı.

Fotoğraf: Twitter

Muslum Koyun, İstanbul 1’inci bölge 16’ncı sıra adayı Burcu Ayyıldız ve İzmir 1’inci bölge 8’inci sıradan aday gösterilen Arefe Meryem Yıldırım’ın aralarında olduğu 10 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.


AA’nın haberine göre soruşturma kapsamında savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan Koyun ‘terör örgütüne üye olmak‘ suçundan tutuklandı. Dokuz şüpheliyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Koyun dışında eş genel başkanları Şahin Tümüklü, ETHA editörü Nadiye Gürbüz, parti meclisi üyeleri Selvinaz Göçmez, üyelerinden Sinem Çelebi ve Adnan Özcan’ın tutuklandığını; yedi kişiye ev hapsi, dokuzuna da adli kontrol cezası verildiğini duyurdu.

Yeşil Sol Parti milletvekili adaylarına gözaltı

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