Yeşil Sol Parti milletvekili adaylarına gözaltı

Emek ve özgürlük ittifakıyla birlikte Yeşil Sol Parti’den milletvekili adayları bulunan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), sabaha karşı yapılan ev baskınlarında birçok üyesinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanlar arasında üç YSP milletvekili adayı da var.

Fotoğraf: AA

İktidar, seçimlere az bir süre kalırken muhaliflere yönelik operasyonlarını artırdı.

Beş gün önce gazeteciler, avukatlar, sanatçılar ve HDP’li siyasetçilere yönelik başlayan Diyarbakır merkezli operasyonda 144 kişi gözaltına alınmış, 48 kişi tutuklanmıştı.

Dört gün önceyse Yeşil Sol Parti Kocaeli 13’üncü sıra milletvekili adayı Ayten Dönmez tutuklandı.

Bugünse HDP’yle ittifak halindeki ESP’ye operasyon vardı.

Ezilenlerin Hukuk Bürosu, Eskişehir, İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Hatay, Kayseri ile Çanakkale’de düzenlenen operasyonda ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü dahil 19 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltına alınanlar arasında Yeşil Sol Parti İstanbul milletvekili Adayı Burcu Ayyıldız, İzmir adayı Meryem Yıldırım, Eskişehir adayı Müslüm Koyun da var.