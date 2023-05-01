Tayyip Erdoğan’dan tehlikeli çıkış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Benim milletim Kandil’den aldığı destekle cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez” dedi.

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Daha önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Mayıs genel seçimlerini ‘darbe girişimi’ olarak nitelemişti: “15 Temmuz, fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023, Türkiye’yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi darbe girişimidir…”

AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’sa “Bu seçim, işgalcilere karşı istiklal mücadelesi seçimidir” demişti.

‘Bay bay Kemal, Kandil’le görüşüyor’

Bugün Türk Havacılık ve Uzak Sanayii’nin (TUSAŞ) Kahramankazan Merkez Yerleşkesi’nde düzenlenen ‘İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı’nda seçim propagandası yapan Erdoğan, şunları söyledi:

*Aldırmadık, aldırmayacağız ama ne yazık ki birileri, başta bay bay Kemal olmak üzere Kandil’den görüşmeler yapıyorlar. Yazıklar olsun. Kandil bunları destekleyecek, Kandil’in desteği ile beraber bu ülkede cumhurbaşkanı olacak. Benim milletim Kandil’den aldığı destekle cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez.