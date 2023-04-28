’14 Mayıs darbe girişimidir’ sözü sorulan Soylu, lafı ABD’ye getirdi

“14 Mayıs darbe girişimidir” sözleriyle ne kast edildiği sorulan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Amerika’yı söylüyorum. Biliyor musun Amerika’yı? Irak’a ve Afganistan’a yaptıklarını biliyor musun?” dedi.

Görsel: Twitter

Bugün İstanbul Fatih’te partilileriyle bir araya gelen Soylu, Twitter’dan buna ilişkin bir paylaşım yapmıştı. 14 Mayıs’ı ‘darbe girişimi’ olarak niteleyen Soylu’nun paylaşımı şöyle: “15 Temmuz, fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023, Türkiye’yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi darbe girişimidir…”

Gerçek Gündem muhabiri Filiz Gazi, İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir camide kıldığı cuma namazı sonrası partililerce karşılanan Soylu’ya bu sözlerinin ne anlama geldiğini sordu: “Hükümet dışında partilere oy kullananlara darbeci demek olmuyor mu?”

Soylu’ysa lafı dolandırdı: “Öyle bir şey olur mu? Amerika’yı söylüyorum. Biliyor musun Amerika’yı? Irak’a ve Afganistan’a yaptıklarını biliyor musun?”

Gerçek Gündem muhabiri Filiz Gazi (@filizgazi) , Süleyman Soylu'ya "14 Mayıs darbe girişimidir" sözlerini sordu.



Soylu'nun korumaları Gazi'nin kimliğini ve telefonunu aldı, videoları silmeye çalıştı — Gerçek Gündem (@gercekgundem) April 28, 2023

‘Korumalar ve polisler etrafımı kuşattı‘

Gazi, “Açıklar mısınız, bilmeyenler öğrensin” diye devam edince Soylu, “Sorunun yanıtını veriyorum. Cuman mübarek olsun” diye geçiştirdi.

Gazi, daha sonrasını şöyle anlattı: “Saniye geçmeden korumalar ve polisler etrafımı kuşattı. Kimliklerimin fotoğrafı çekildi. Polisler telefonumu elimden alarak videolarımı silmeye çalıştı. Ancak sildiğini sandığı videolar halen telefonumdaydı. Telefonumu aldım ve alandan ayrıldım.”