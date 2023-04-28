Soylu’nun iyice gözü döndü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yine LGBTİ+ bireyleri hedef gösterdi: “Hani LGBT+Q diyorlar ya onun içerisinde hayvanla insanın evlenmesi de var.”

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İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle kahvaltı programına katılan Soylu, şunları söyledi: “Benim ülkemde erkekle erkeğin, kadınla kadının evlenmesini istemiyorum arkadaş. Ben istemiyorum. Billboardlara asıp da biz cinsel yönelimin bütün tercihlerini yerine getireceğiz demek var ya, erkekle erkeğin kadınla kadının, daha öte giderek midenizi bulandırmak istemem. Hani LGBT+Q diyorlar ya onun içerisinde hayvanla insanın evlenmesi de var. Yani bunlar tamamen Amerika’nın ve Avrupa’nın güdümüne girmişler.”

Birçok kez LGBTİ+ bireyleri ötekileştirip hedef gösteren Soylu’nun Şubat 2021’de iki paylaşımı, Twitter tarafından ‘nefret davranışı hakkındaki kuralları ihlal ettiği’ gerekçesiyle kısıtlanmıştı.