İmamoğlu’na saldırıyla övünenler de var: Teşekkürler Erzurum

Kimi AKP’liler, Erzurum’da taşlı saldırıya uğrayan millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldı. Saldırıyı öven AKP’liler, ayrıca saldırıdan İmamoğlu’nu sorumlu tuttu.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu’nun bugün düzenlen Erzurum mitingine Türk bayrağı taşıyan ve bozkurt işareti yapan kişilerce taşlı saldırı düzenlendi. Saldırıda aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırının ardından konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu’nu ‘provokatör’ ilan etmişti.

AKP’li Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen da ‘CHP’lilerin CHP’lilere saldırdığını’ öne sürmüştü.

Benzer suçlamalar AKP’li vekillerden de geldi.

AKP Ankara Milletvekili Emrullah İşler’in saldırıyı ‘HDP ile kol kola girmek’ suçlamasıyla meşrulaştırmaya çalışması dikkat çekti.

AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci’yse İmamoğlu’nun korkak olmakla itham ederek, “Anladığı dilden konuşun” diye hedef gösterdi.

AKP MKYK üyesi, Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, İmamoğlu’nu ‘terör yandaşı’ diye suçlayarak, “Terör yandaşları vatandaşla eşit muamele görmez” dedi.

AKP Erzurum Milletvekili Selami Altınok’sa “Teşekkürler Erzurum” ifadesini kullandı.

AKP’nin Erzurum milletvekili adayı Mehmet Emin Öz de Erzurum’un her övgüye layık olduğunu savundu.