Osman Kavala: Beraat kararına rağmen yeniden tutuklanmak bir işkenceydi

Tutuklu iş insanı ve insan hakları aktivisti Osman Kavala, beraat kararına rağmen yeniden tutuklanmasının ‘işkence’ olduğunu söyledi.

Görsel: Ateş Alpar

Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Kavala, bugün (8 Mayıs 2023) itibariyle 2015 gündür hapiste.

DW’den Linda Vierecke’e konuşan Kavala, suçlamalarla ilgili şunları dedi: “Protestolar sırasında parka bir hoparlör ve bir plastik masa götürdüm. Biraz da kurabiye… Gezi iddianamesinde, protestoları finanse ettiğim iddiasına dayanak gösterilen kanıt, hatta tek kanıt bunlar.”

Kavala, 2020’de hakkında beraat ve tahliye kararı çıkmasının hemen ardından yeniden tutuklanmasını şöyle anlattı: “Cezaevindeki odamda eşyalarımı topladım, komşu odalarda kalanlarla vedalaştım. Binanın kapısında bekleyen jandarma aracına bindirildim. Bir an önce evimde olmayı umuyordum. Gelen avukatımdan, Cumhurbaşkanı’nın beraat kararlarını sert biçimde eleştirmiş olduğunu öğrendim. Cumhurbaşkanı’nın tercihlerine uygun düşmeyen bir yargısal tasarrufun olamayacağını idrak ettim. Bu, elbette bir işkenceydi.”

Mahkeme kararına rağmen hala hapiste

Osman Kavala, Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvurusunda ‘kişi hürriyeti ve güvenliğinin ihlal edilmediği’ kararı sonrası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) de başvurmuştu.

AİHM, 2019 yılındaki kararında Kavala’nın derhal serbest bırakılmasını talep etmiş, 2022’de ise Türkiye’nin Kavala davasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 46’ncı maddesini ihlal ettiğine hükmetmişti.

Mahkeme kararlarına rağmen serbest bırakılmayan Kavala, gelişen hukuki süreci şöyle değerlendirdi: “Bu siyasi davanın farklı aşamalarının, tutukluluğumu uzatmak için farklı suçlamalar kullanılmasının ve son olarak hakkımda verilen kararın, Türkiye’deki yargı süreçlerine yönelik manipülasyonu ve Türk ceza sisteminin kötüye kullanılmasını çok açık şekilde ortaya koyduğunu düşünüyorum.”