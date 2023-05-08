Kılıçdaroğlu: Asla vatandaşın parasını cebine atanı affetme gibi bir yetkim yoktur

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum’daki taşlı saldırıyla ilgili “Kimlerin yaptığını ve teşvik ettiğini biliyoruz” dedi.

Görsel: Twitter

NTV canlı yayınına katılan Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Elinde Türk bayrağı olan 7-8 yaşındaki bir çocuğa kim taş atar? O meydanda sadece Türk bayrağı var. O insanlara ‘terörist’ diye saldırıyorsunuz? Akıl alacak şey mi bu? Provokasyon. Kimlerin yaptığını ve teşvik ettiğini biliyoruz.

*Ben Erzurum’u Erdoğan’dan önce biliyorum. Erzurum eski adıyla ‘doğunun Paris’i’dir. Dadaşlar kentidir. Çok sıcak insanları var. Oyun havalarından yemeklere kadar her şeyi mükemmel. Son derece sıcak kanlı, sevecen insanlar.

‘Perdenin arkasında kimler var?’

*Bazıları tahrik ettiler. Elinde taş olan kişiler, bunu güvenlik güçlerinin gözetiminde yapıyorlar. Bütün bu olayların temel sorumlusu Saray’da oturan kişidir.

*Bu seçim süresinde adını bir kez bile ağzıma almadım. ‘Gideceğim’ diye canı yanıyor. Kardeşim demokrasi böyle bir şeydir!

*Hayatımda duymadığım yalanları bu dönemde duydum. Neredeyse bizi teröristlerle kucak kucağa adamlar gibi anlatıyor! Sanki onlar değil de biz kucaklaşmışız! Yalan söylüyorsunuz.

*Kimler bu işi yaptı? Kimler taş atılmasını söyledi? Perdenin arkasında kimler var?

‘İnce’ye teklif götürüldü’

*(Muharrem İnce’ye neden teklif götürmediniz?) İnce’ye teklif götürdük. Kabul etmedi. Basında da yer aldı.

İnce’nin Babacan ve Davutoğlu eleştirileri

*(Muharrem İnce’nin Babacan ve Davutoğlu eleştirileri: “Geçmişe yönelik sorgulamalarınızda bu iki ismin imzası karşınıza çıkabilir.”) Geçmişe yapacağım sorgulama yolsuzluk yapanlaradır. Köşeyi dönenleredir. Bu konuda tavrım nettir. Asla ve asla vatandaşın parasını cebine atanı affetme gibi bir yetkim yoktur. Devlet adalet üzerine inşa edilmiştir. Adalete göz yumarsanız, devleti yönetmenizin bir mantığı yok. O zaman tümüyle bunlara benzersiniz.

*Babam bile olsa eğer bir yolsuzluk yapmışsa, ona göz yummuşsa devleti yönetemem. Kendi çıkarımı savunmuş olurum o zaman. 27,5 yıl bürokraside çalıştım böyle bir olay hiç olmadı. Erdoğan araştırdı, toplu iğne ucu kadar bir şey bulamadı. İkisi için de şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Hayır efendim öyle bir şeyleri yok.

‘Terör örgütünün açıklamaları kime yarar?’

*(Kandilden destek açıklamaları) Bu açıklamalar kimin işine yarar? Kandil’den yani terör örgütünden. Kimin işine yarar? Bizi mi destekliyorlar, onları mı destekliyorlar. Bizi desteklediklerini söylüyorlarsa “Aslında karşıyı destekliyorum” demektir.

‘Hiç kimseye söz vermişliğimiz yoktur’

*(HDP’ye verilen sözler var mı?) Hiç kimseye söz vermişliğimiz yoktur. “Şu bize destek vermesin, şu versin” diye bir şey yok.

’17-25 Aralık’ın tamamı doğrudur’

*(AKP’lilerin konuşmaları keserek Kılıçdaroğlu’nun 17-25’i deepfake’le ilişkilendirdiğini iddia etmesi) 17-25 Aralık’ın tamamı doğrudur. Ben kasetlerin tümünün mahkemeye getirip incelenmesini istedim. Orada 17-25’i anlatıyorum ama konuşmalarımla oynayıp başka bir hale getirdiler. Kasetler yüzde 100 + yüzde 100 + yüzde 100 doğrudur.

Güncellenecek…