Muharrem İnce, CHP’den son gün gelen teklifleri de reddetmiş

Diken’in edindiği bilgilere göre cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, adaylıktan çekilmek için son gün olan 30 Mart’ta da CHP’li bir heyetle görüştü ve götürülen teklifi reddetti.

Öte yandan CHP’li eski devlet ve kültür bakanı Fikri Sağlar da İnce’yle 3 Nisan’da görüştüğünü, uzlaşı çıkmadığını bildirdi.

Fotoğraf: Arşiv

Türkiye 14 Mayıs’taki seçimlere giderken, İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı ‘muhalefetin oylarını böleceği’ gerekçesiyle eleştiriliyor.

Yüzde 30’luk bir oy potansiyeli bulunduğunu öne süren İnce’yse hedefini ikinci tura kalmak olarak belirledi.

Bu bağlamda bazı CHP’li eski ve yeni milletvekilleri, Muharrem İnce’yle görüşmüş fakat uzlaşı sağlanamamıştı. Diken’e konuşan CHP kaynakları, görüşmelerdeki tutumu nedeniyle İnce’nin Kılıçdaroğlu lehine çekilmesine dair bir beklenti kalmadığını söylemişti.

Akabinde millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İnce’nin 29 Mart’taki görüşmesinden de bir sonuç çıkmamıştı.

Yurttaşların gösterdiği cumhurbaşkanı adaylarının toplaması gereken 100 bin imzayı dört günde toplayan İnce, adaylıkların kesinleşeceği 30 Mart’ta çekilmemiş ve resmen cumhurbaşkanı adayı olmuştu.

İnce, 31 Mart’ta Kılıçdaroğlu’nun adayların kesinleşmesine 24 saat kala kendisiyle görüştüğünü hatırlatarak bir ittifak önerisinin de gelmediğini söylemişti.

Diken’in edindiği bilgilere göre bir CHP heyeti, adaylıktan çekilmek için son gün olan 30 Mart’ta da İnce’yle görüşüp bir teklif sundu. Diken’e konuşan kaynaklar teklifin içeriğini açıklamazken İnce’nin bunu reddettiğini söyledi.

Fikri Sağlar da görüşmüş

Öte yandan CHP’li eski devlet ve kültür bakanı Fikri Sağlar da bugün 3 Nisan’da Kılıçdaroğlu’nun bilgisi ve oluruyla Memleket Partisi genel merkezinde İnce’yle görüştüğünü açıkladı.

Sağlar, Twitter’dan İnce’nin ‘seçime partisiyle gireceğini ve adaylıktan çekilmesinin mümkün olamayacağını bildirdiğini’ yazdı.