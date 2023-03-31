Muharrem İnce sona bırakıldığı için içerlemiş

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi parti liderlerini ziyaretinde sona bırakılmasına içerledi.

Kılıçdaroğlu’nun adayların kesinleşmesine 24 saat kala kendisiyle görüştüğünü hatırlatan İnce, bir ittifak önerisinin de gelmediğini söyledi.

İnce ve Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi’nde görüşmüştü. (CHP)

Türkiye 14 Mayıs’taki seçimlere giderken, İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı ‘muhalefetin oylarını böleceği’ gerekçesiyle eleştiriliyor.

Yüzde 30’luk bir oy potansiyeli bulunduğunu öne süren İnce’yse hedefini ikinci tura kalmak olarak belirledi.

Görüşmeler sonuçsuz

Diken’de yer alan ‘CHP’de Muharrem İnce defteri kapatılıyor’ başlıklı haberde, CHP kurmaylarının Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde İnce’yle bir süredir görüştüğü belirtilmişti.

Diken’e konuşan CHP kaynakları, görüşmelerdeki tutumu nedeniyle İnce’nin Kılıçdaroğlu lehine çekilmesine dair bir beklenti kalmadığını söylemişti. İnce’nin adaylık konusunda ısrarcı olduğu ve ‘ikna edilemez’ bulunduğu belirtilmişti. İnce-Kılıçdaroğlu görüşmesininse nezaket ziyareti kapsamında kalacağı kaydedilmişti.

Kılıçdaroğlu ve İnce Memleket Partisi’nin Ankara’daki genel merkezinde 29 Mart’ta görüşmüştü. Sonrasında Kılıçdaroğlu, ‘Halil ibrahim sofrasını genişletme’ mesajı verirken, İnce “Erdoğan gitmelidir” demişti.

İnce’den mesaj

İnce’nin görüşme hakkında bugün Twitter’dan paylaştığı açıklama şöyle:

*Bazı medya organlarında kulis bilgisi adı altında paylaşılan, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ile Muharrem İnce arasında müzakerelerin başarısız olduğu şeklindeki gerçeği yansıtmayan haberler hakkında, kamuoyunun doğruları öğrenmesi adına bu açıklamayı yapıyorum.

*Öncelikle bilinmelidir ki ne CHP yönetimi ne de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bana veya partime herhangi bir ittifak teklifinde bulunmamıştır.

’24 saat kala gelebildi’

*Adaylığı ilan edildikten hemen sonra Sayın Kılıçdaroğlu, 17 Mart 2023 tarihinde Milli Yol Partisi ile Bağımsız Türkiye Partisi’ni, 20 Mart 2023 tarihinde HDP’yi ziyaret etmiştir. Memleket Partisi’ne ise sıra, 29 Mart günü yani cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşmesine 24 saat kala gelebilmiştir. Ve kalan 24 saat içinde, seçimler öncesi işbirliği yapılmasına ilişkin bir müzakere mekanizması doğal olarak oluşmamıştır veya oluşması istenmemiştir.

*Açıkça ifade edeyim ki siyasi partileri sosyal medya üzerinden linç etmek, onları yıldırmak, yaftalamak, itibarsızlaştırmak ve diz çökmeye zorlamak bir müzakere yöntemi olamaz. Modern demokrasilerde ilişkiler siyasi partiler arası kurumsal görüşmeler ile ilerler. Bunun dışındaki her yol, medeni bir ilişki kurmayı reddeden despot ve dayatmacı bir zihniyeti temsil edecektir.

*Neyse ki bu cinnet hali yavaş yavaş yerini aklı selime terk etmekte, gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. Zaman kimin haklı kimin haksız olduğunu ortaya koyacaktır.

*Bu vesileyle, sayın Kılıçdaroğlu’na ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne seçimlerde başarılar diliyorum.