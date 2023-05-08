Bakan Bilgin’in asgari ücret beklentisi 500 dolar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuzda planlanan asgari ücret zammı için beklentisinin 500 dolar (şimdiki kura göre 9 bin 750) civarında olduğunu söyledi.

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Asgari ücret son güncellemeye göre 8 bin 506 TL.

Bakan Bilgin Haber Global canlı yayınında gündemi değerlendirdi.

Asgari ücret artınca bütün ücretlerin yukarı doğru çıktığını ifade eden Bilgin, şunları dedi: “Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık ocak ayında, temmuzda da aynısını yapacağız. Benim oradaki yaklaşımım şudur, aşağı yukarı 500 dolar (şimdiki kura göre 9 bin 750) civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmalarımız hazır.”

Emekli maaşlarına kademeli zam uyguladıklarını belirten Bilgin, “7 bin lira üzerindekileri 10 bine kadar belli bir oranda artıracağız. 7 bin-10 bin arasına pozitif bir ayrımcılık yapılmış olacak” dedi.