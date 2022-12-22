Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2023 yılında asgari ücretin 8 bin 500 lira olacağını açıkladı. Böylelikle temmuzda 5 bin 500 liraya çıkan asgari ücrete yüzde 54,5 zam yapılmış oldu.

Erdoğan açıklamayı Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve işveren tarafı temsilcisi Burak Akkol’la birlikte yaptı. İşçi tarafı Türk-İş tarafıysa masaya oturmadı.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti açıklıyor https://t.co/9I8HhPrDVs — AA Canlı (@AACanli) December 22, 2022

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle oldu:

*Taraflar ortak bir rakam üzerinde anlaşamadı. Ne emekçilerimizin haklarının yenmesine ne de işverenlerimizin altından kalkamayacakları bir yükü yükleyeceğiz. İşverenlerin üzerine altından kalkılamayacak yük gelmesine izin vermeyiz. Sırtımızda yük küfesi var.

*2002 yılında 184 TL olan asgari ücret nominal olarak 30 kat, reel olarak yüzde 142 oranında artmıştır. Yıl içerisinde asgari ücrette ortalama yüzde 80 ve kümülatif yüzde 90 oranında artış sağlamıştık.

*Bu ay enflasyonun hızla düşüşüne şahitlik edeceğiz. Enflasyonu (2023) yıl ortasında yüzde 30, yıl sonunda yüzde 20’li rakamlara indirmekte kararlıyız.

*Yeni asgari ücret 8 bin 500 lira. Beklenmedik tabloda ara zam yapmaktan kaçınmayız.

Ne olmuştu?

Resmi açıklamaya göre ülke genelinde özel sektör çalışanlarının yüzde 37’si asgari ücretle çalışıyor. DİSK’e göre bu oran tüm çalışanlar arasında yüzde 60’a yaklaşıyor.

Asgari ücret Haziran 2023’te gerçekleşecek seçimler öncesinde seçmen davranışına etkisi nedeniyle de önemli.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, 9 bin lira teklif etmiş ve teklifleri kabul edilmezse masada olmayacaklarını duyurmuştu.

Erdoğan bu konuşması nedeniyle asgari ücret için Atalay’la artık görüşülmeyeceğini, toplantıların Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Özgür Burak Akkol’la devam edeceğini söylemişti.

Erdoğan, “Asgari ücret konusunu yarın yoluna koymuş olacağız” diye konuşmuştu.

Net 5 bin 500 lira

Asgari ücret net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyordu. Güncel kurlar dikkate alındığında asgari ücret 302 dolar seviyesindeydi.

DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BİSAM) kasım araştırmasına göre açlık sınırı 7 bin 818 liraya, yoksulluk sınırıysa 27 bin 41 liraya çıktı.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, çalışanların da büyümeden pay almaları gerektiğine dikkat çekerek 2023 yılı için asgari ücretin net 13 bin 200 lira olması gerektiğini söylemişti.

Türk-İş’e göreyse açlık sınırı 7 bin 785 TL, yoksulluk sınırı 25 bin 365 TL. Türk-İş Başkanı’ysa konuşmaya açlık sınırından başlayacaklarını bildirmişti.