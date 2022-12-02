Asgari ücretin dolar bazındaki seyri: 10 yılda dörtte bir eridi

2012’de 391 dolar olan asgari ücret, şu an 302 dolar seviyesinde.

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Türkiye’de asgari ücretle çalışanların oranı DİSK’e göre yüzde 57. Dünya ortalamasının üstünde olan bu oran nedeniyle asgari ücret Türkiye’de en önemli tartışma konularından. 2023’te uygulanacak asgari ücret, önümüzdeki haftalarda toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek.

Ancak enflasyona karşı bir önlemin alınmadığı Türkiye’de yapılan zamların etkisi uzun sürmüyor.

Asgari ücrete dolar bazında bakıldığında da erime görülebiliyor:

2012: 391 dolar

2013: 407 dolar

2014: 387 dolar

2015: 349 dolar

2016: 430 dolar

2017: 385 dolar

2018: 333 dolar

2019: 356 dolar

2020: 332 dolar

2021: 318 dolar

2022 ilk yarısında 287 dolar olan asgari ücret, temmuz zammı sonrası 2 Aralık dolar kuruna göre 302 dolar seviyesine geldi.

Türkiye’deki asgari ücret 2015’e kadar pek çok doğu Avrupa ülkesinin üzerindeydi. Fakat o tarihten sonra tablo tersine döndü. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinde yer alan 27 Avrupa ülkesi arasında Türkiye, Arnavutluk’un ardından en düşük asgari ücreti veren ikinci ülke konumunda.

Asgari ücretli çalışan sayısının çok düşük olduğu Belçika’da asgari ücret 1850 avro seviyesinde.