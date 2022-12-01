Asgari ücret için ilk toplantı 7 Aralık’ta

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, ‘Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısının 7 Aralık, ikinci toplantısının 14 Aralık’ta yapılacağını bildirdi.
gari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışma takviminin belirleneceği toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda başladı.
Toplantıya Bakan Vedat Bilgin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Başkanı Özgür Burak Akkol ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay katılıyor. Ayrıca toplantı öncesi bakanlık binasına AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da ziyarette bulundu.
Konuya ilişkin konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay ‘Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısının 7 Aralık, ikinci toplantısının 14 Aralık’ta yapılacağını duyurdu.