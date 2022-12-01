Asgari ücret için ilk toplantı 7 Aralık’ta

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, ‘Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısının 7 Aralık, ikinci toplantısının 14 Aralık’ta yapılacağını bildirdi.

Asgari ücret için toplantılar 7 ve 14 Aralık’ta (AA)

gari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışma takviminin belirleneceği toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda başladı.

Toplantıya Bakan Vedat Bilgin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Başkanı Özgür Burak Akkol ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay katılıyor. Ayrıca toplantı öncesi bakanlık binasına AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da ziyarette bulundu.

Konuya ilişkin konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay ‘Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısının 7 Aralık, ikinci toplantısının 14 Aralık’ta yapılacağını duyurdu.