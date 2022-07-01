Açlık sınırının altında: Yeni asgari ücret 5 bin 500 TL

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, asgari ücretin yüzde 30’a yakın oranında zamla 5 bin 500 TL’ye çıkarıldığını duyurdu.

Yeni asgari ücret, 6 bin 391 TL olan açlık sınırının altında kaldı.

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Bugün 4 bin 253 TL olan asgari ücrete gelen ara zammı açıklayan Erdoğan, “Yeni asgari ücrete temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 25 oranında ara artış yapıyoruz. Buna göre asgari ücret net 5 bin 500 TL olacaktır. İşverenlere de işçi başına 100 TL destek vereceğiz.”

Erdoğan daha sonra verdiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in uyarısı üzerine yüzde 25’lik rakamı değiştirdi: “Biz özellikle kabine toplantısında bu yüzde 25’i tartıştığımız için o bir sehven durum meydana getirmiş oldu. Yüzde 30 olarak bu artışı yapmış olduk.”

Sendikalar ve vekiller ne kadar istemişti?

Türk-İş, dört kişilik bir ailenin yalnızca bir aylık mutfak harcamasını ifade eden açlık sınırını 6 bin 391 TL, kira, fatura, ulaşım gibi bir ailenin aylık tüm harcamalarını kapsayan yoksulluk sınırınıysa 20 bin 818 TL olarak açıklamıştı.

Asgari ücret beklentilerini açıklayan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu en az 6 bin 780 TL, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) en az 20 bin 818 TL istemişti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise dün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında asgari ücretin 6 bin 391’de olmaması gerektiğini belirtti.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan ise Erdoğan’ın asgari ücreti 10 bin TL olarak açıklamasını istedi.