Asgari ücretin yoksulluk sınırına gelmesi için yüzde 391 zam yapılmalı

DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BİSAM) araştırmasına göre açlık sınırı 7 bin 818 liraya, yoksulluk sınırıysa 27 bin 41 liraya çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’de asgari ücret 5 bin 500 lira. Asgari ücretin yıl sonu zammıyla 7 bin 500-8 bin 500 arasına geleceği tahmin ediliyor. Ekonomik kriz derinleşirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca vatandaş her geçen gün daha da zorlanıyor.

Sendikaların ve bağımsız araştırmacıların hesaplamalarındaysa açlık sınırı, asgari ücretin bir hayli üstünde.

BİSAM ekim araştırmasında dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı olan açlık sınırı 7 bin 552 liraya yükselmişti. Yoksulluk sınırı da 26 bin 123 lira olarak belirlenmişti.

Açlık sınırı kasımdaysa 7 bin 818 liraya, yoksulluk sınırı da 27 bin 41 liraya yükseldi.

Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 2 bin 66 lira olduğu belirtilirken, bu değerin yetişkin bir kadın için 1953, 15- 18 yaş aralığındaki bir genç için 2 bin 129, dört-altı yaş arası bir çocuk için 1405 lira olduğu kaydedildi.

Ekmek için günlük 23 lira

Günlük harcamalarda en yüksek maliyet grubunu, 97,65 lirayla süt ve süt ürünleri oluşturdu. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı 40,8 lira olarak belirlenirken, sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarınınsa 40,56 liraya ulaştığı kaydedildi.

Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 23,41 lira, katı ve sıvı yağ 17,67 lira, yumurta 6,75, şeker, bal, reçel ve pekmez için 8,46 lira harcama gerektiği aktarıldı.

Harcama sepetinin yaklaşık üçte biri süt ürünleri

Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda, süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 37,5 ile en yüksek orana sahip oldu. Et, yumurta ve kurubaklagiller grubunun payı yüzde 24,6 ile ikinci sırada olurken sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 15,6 olarak kaydedildi. Ekmek, makarna vb. ürünler için pay yüzde 12,3, diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payıysa yüzde 10 oldu.

Asgari ücretin yoksulluk sınırını geçmesi için yüzde 391 zam gerekli

Asgari ücret şu an 5 bin 500 TL. Asgari ücret zammı içinse görüşmeler devam ediyor. BİSAM’ın açlık ve yoksulluk sınırını verilerine göre, asgari ücretin açlık sınırını geçmesi için yüzde 42,1 zam gerekirken yoksulluk sınırını geçmesi yüzde 391 zam yapılmalı.