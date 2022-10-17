BİSAM’a göre açlık sınırı 7 bin 300 TL’ye çıktı

DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BİSAM) araştırmasına göre açlık sınırı 7 bin 300 liraya, yoksulluk sınırıysa 25 bin 252 liraya çıktı.

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Türkiye’de asgari ücret 5 bin 500 lira. Ekonomik kriz derinleşirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca vatandaş her geçen gün daha da zorlanıyor.

Sendikaların ve bağımsız araştırmacıların hesaplamalarındaysa açlık sınırı, asgari ücretin bir hayli üstünde.

BİSAM ağustos araştırmasında açlık sınırı 7 bin 2 lira, yoksulluk sınırıysa 24 bin 221 liraya çıkmıştı.

Eylüldeyse dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı olan açlık sınırı 7 bin 300 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı da 25 bin 252 lira olarak belirlendi.

BİSAM tarafından yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Eylül 2022 için 7 bin 300 liradır. Yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 25 bin 252 lira olarak gerçekleşmiştir. pic.twitter.com/mXXrBHevkp — BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) October 17, 2022

Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 2 bin 1 lira olduğu belirtilirken, bu değerin yetişkin bir kadın için 1888, 15- 18 yaş aralığındaki bir genç için 2 bin 61, dört-altı yaş arası bir çocuk için 1351 lira olduğu kaydedildi.

Ekmek için günlük 23 lira

Günlük harcamalarda en yüksek maliyet grubunu, 80,52 lirayla süt ve süt ürünleri oluşturdu. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı 40,71 lira olarak belirlenirken, sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarınınsa 45,70 liraya ulaştığı kaydedildi.

Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 23,41 lira, katı ve sıvı yağ 16,07 lira, yumurta 6,17, şeker, bal, reçel ve pekmez için 8,02 lira harcama gerektiği aktarıldı.

Harcama sepetinin yaklaşık üçte biri süt ürünleri

Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda, süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 33,1 ile en yüksek orana sahip oldu. Et, yumurta ve kurubaklagiller grubunun payı yüzde 25,4 ile ikinci sırada olurken sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 18,8 olarak kaydedildi. Ekmek, makarna vb. ürünler için pay yüzde 12,8, diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payıysa yüzde 9,9 oldu.