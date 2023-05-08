Soylu’yla Beşiktaş’ta karşılaşan Ahmet Şık: Yargılanacaksın bitanesi

Seçim otobüsünden oyuncak fırlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanına gelen TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, “Yargılanacaksın bitanesi” dedi.

Görsel: Twitter

İkisi de İstanbul 2’nci bölgeden milletvekili adayı olan Şık ile Soylu, Beşiktaş’ta karşı karşıya geldi.

TİP’in Twitter hesabından paylaşılan videoya göre Şık, seçim otobüsünden oyuncak fırlatan Soylu’nun yanına giderek elindeki kağıtları gösterdi. Korumalar Şık’a bariyer olurken Soylu da TİP’li vekile bakıp güldü ve oyuncak fırlatmaya devam etti.

Soylu’nun otobüsü uzaklaşırken ikili kısa bir süre daha atıştı.