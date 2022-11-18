AKP’liler Soylu’ya ‘Hapiste çürüyeceksin’ diyen TİP’li Şık’ın üstüne yürüdü

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Sen sadece hamaset yaparsın. Sen hapiste çürüyeceksin. Mafyayla iş tutan, rüşvet alıp veren birisi olduğun için sen yargılanacaksın” dedi.

Görsel: TİP

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD’ın 2021 yılı kesin hesap kanun teklifi, 2022’nin bütçe kanun teklifi ve Sayıştay raporları görüşülüyor. Soylu, burada birçok vekille tartıştı.

Bunlardan biri de TİP’li Ahmet Şık. Şık’ın konuşması şöyle:

“İçişleri Bakanı her türlü suçu önlemiş, teröristleri ayakkabı numarasına kadar biliyormuş. Uyuşturucuya geçit vermiyormuş. HDP’liler bölücü, CHP’liler FETÖ’cüymüş. Ancak, Süleyman Soylu pür-i pak bir İçişleri Bakanı. Bütün çelişkileri, husumet ve çatışmalara rağmen onu bakan koltuğunda tutmaya mecbur kalan, kendisinden temiz olmayan saray rejimi de yerli ve milli bir hükümetmiş. Bay bakana göre söylediklerinden olmayan, işledikleri suçlara ortak olmayan herkes, bölücü FETÖ’cü. Hukuksuzluk rejimine, suç düzenine itiraz eden herkes de terörist.

Suça, suçluya kol kanat germenin manevi yükten, kirli işlerin haysiyetsizlikten sayılmadığı bir düzende masum birçok kişi bu yüzden hapiste. Hukuksuzluklarına, suçlarınıza bulduğunuz kılıflarınıza inanacak bir kitle de var. Menfaatlerinizin ve dünyevi iktidarınıza amaç belleyip başkalarına dayatmaya çalıştığınız ahiret inancınızla, yerli ve milli hamasetiyle işiniz kolay. Devleti tanrı, muktediri peygamber sanıp tapınmaya meraklılar için hiçbir zalimlik, hiçbir hukuksuzluk dert edinilmez. Bu yüzden size, adaletten, haktan, hukuktan bahsetmeyeceğim. Hesap sormazsam namerdim iddianıza ve haysiyetine ihanet etmiş biri olarak bu kararlar size yabancı.

Suçlarınızın, hukuksuzluklarınızın hukuki karşılığını biliyoruz. Elbet hesap günü gelecek. Ama o gün gelmeden kendinizi büyük, başkalarını küçük gösteren aynanızın karşısına geçip bir sorun bakalım. Bezirganlığını yaptığınız inanç sistemiyle ilgili söylediklerini doğru kabul edersek eğer yaptıklarınızdan siz düşen karşılık budur. Sadece eski dava arkadaşlarınızla değil, utançla da yollarınızı ayırmışsınız. Utanmayan da yok değil. Eğer çalınmasaydı pabucunu ters giydireceğiniz şeytan, sizden utanıyor.

Aranızdaki güç savaşına, çelişkilere, anlaşmazlıklara rağmen hakikatten bahsedenlere iç ya da dış düşman dediğinizde aynı safta toplaştığınızı biliyoruz. Dünyanın en güçlü tutkalı suç olduğundan yapışıyorsunuz birbirinize. Ama tarih yine tekerrür edecek ve eski iktidar ortağınız Fethullahçılarla olduğu gibi ganimet paylaşırken yine birbirinizi yiyeceksiniz. Din şarlatanlığınız da işe yaramayacak. Çünkü, herkes ellerinizi kanla yıkadığınızı görecek. Abdest alırken burnunuza çektiğiniz suyun, babasız annesiz kalmasına neden olduğunuz çocukların, evlerini yıktığınız insanların göz yaşları olduğunu bilecek. Ayaklarınızı yıkadığınız suyun kuruttuğunuz akarsular; üzerinde namaza durduğunuzun da talan edip yağmaladığınız vatan olduğunu herkes öğrenecek; çünkü hepinizle hesaplaşacağız.”

Bakan Soylu, Şık’a “Satılık adam, seni parasını veren satın alıyor” dedi. AKP’li milletvekilleri Ahmet Şık’a doğru yürüdü. Şık, “Bütün gücünüzü kalabalık olmaktan alın” diye tepki gösterdi.