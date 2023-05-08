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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan Erzurum’daki saldırının faturasını İmamoğlu’na çıkardı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, millet ittfakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum mitingi sırasındaki saldırı için, “Kendi provokasyonlarıyla olay çıkardılar” dedi.

Tayyip Erdoğan. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

mamoğlu’nun dünkü Erzurum mitingine Türk bayrağı taşıyan ve bozkurt işareti yapan kişilerce taşlı saldırı düzenlenmiş, çocuklar dahil en az 17 kişi yaralanmıştı.


İmamoğlu ve millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ‘itidal’ çağrısı yaparken iktidar cenahı yaşananlardan İmamoğlu’nu sorumlu tutuyor.

Edirne’de konuşan Erdoğan da provokasyonu millet ittifakının kendi kendine çıkardığını savundu.

Erdoğan, şunları söyledi:

*Kendi provokasyonlarıyla olay çıkarıp, ondan sonra da utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar.

*Milleti tahrik ederek, buna güçleri yetmeyince tahkir ederek yaşayacakları hezimete şimdiden kılıf arıyorlar.

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