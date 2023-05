İmamoğlu: Aramızda kalsın, kazanıyoruz

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisinin Erzurumlulara ‘provokatör’ dediğini öne süren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Ahlakını yitirmiş bir adam” dedi.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu’nun bugün düzenlenen Erzurum mitingine Türk bayrağı taşıyan ve bozkurt işareti yapan kişilerce taşlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırıdan sonra birçok yurttaş İmamoğlu’nu karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı’na akın etti.

Burada konuşan İmamoğlu‘nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Erzurum’da o güzel meydanda toplanarak bizimle hasbihal etmek için oraya gelen yeni doğmuş bebekten, çocuktan, kızlarımızdan, oğullarımızdan, annelerden, teyzelerden, amcalardan, kardeşlerimden, helallik istiyorum. Onlarla dertleşecektik ama o koca taşların yaraladığı o insanlara Allah şifa versin. Üzüntülüyüz. Hepsinin sağlığıyla an be an ilgileneceğim ve en kısa zamanda da onlarla kucaklaşacağım.

‘Kim olduğu belli olmayan 100-200 kişi asla masum değil!’

*Bu kötü insanlardan kurtulana kadar bu davranışlarının sonu gelmeyecek. Bunlar için birkaç tedbir var. Birincisi sevgidir, uzlaşmadır, hiçbir vatandaşımıza kırıcı davranmamaktır. Bu oy meselesi değil, aldanabilirler, kötü insanlara inanabilirler. Zerre umursamayın, onlara kırıcı davranmayın. Onlar masum. O meydanda kim olduğu belli olmayan 100-200 kişi asla masum değil!

*İçişleri bakanı Erzurumlara provokatör dediğimi söylemiş. Utanmaz adam, iftiracı, yalancı. Bu adam gözü dönmüş bir şekilde, gözü fır fır dönerek konuşuyor. Ahlakını yitirmiş bir adam.

‘Erzurum’la uzaktan yakından bir ilgisi yoktur bu işin’

*Erzurum’la uzaktan yakından bir ilgisi yoktur bu işin. Yoktur.

*Haber geldi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi miting yapacağımız yerde otobüs tanıtımı yapacakmış. Valilik gerekli güvenlik tedbirlerini aldığını söyledi ve otobüsler oradan çekildi.

*Sivas’tan Erzurum’a indik orada bir grubun toplandığını bize haber verdiler. “Sorun var mı? Yok. Polis orada önlem aldı” dediler.

‘İnsanımızdan biri bile bir şey atmadı’

*Konuşmamın 5’inci 6’ncı dakikasında taşlar yağmaya başladı. Tek bir müdahale yapılmadan izlendi. Gözümün önünde çocuğun gözü kanamaya başladı. Teyzemin, amcamın başı kanamaya başladı.

*“Geriye çekilin, siz bir şey yapmayın” dedim. Allah var, insanımızdan biri bile bir şey atmadı. Orada TOMA var, su fışkırtmadı.

‘Polisimiz bizim canımız ciğerimiz kardeşimiz’

*“Vatandaşlarım bakın, ben burada mahsur kaldım. Benim yüzümden taşa maruz kalıyorsunuz” diyerek oradan ayrıldım. Havalimanına giderken bize topu topu bir trafik polisi eşlik etti. Bu polis meselesi değil. Polisimiz bizim canımız ciğerimiz kardeşimiz.

İmamoğlu: Havaalanına kadar bize topu topu bir trafik polisi eşlik ettihttps://t.co/k1TSAslJGG pic.twitter.com/9XHH2m4bTj — Diken (@DikenComTr) May 7, 2023

*Belediye başkanı, zavallı bir hamle yaparak tarihe kara bir leke almış yönetici olarak geçmiştir. Emniyet güçleri taş atanları koruyarak onların taş atmasını izledi.

Emniyet müdürüne seslendi

*Emniyet müdürü kim? Nasıl bir talimat verdi ki polis yerinden kıpırdayamadı. Defalarca seyrediyorsunuz “Binlerce insana taş yağıyor” dememe rağmen -Emniyet müdürü ana soruyorum- nasıl bir talimat aldınız da kılınızı kıpırdatmadınız?

*Emniyet müdürü, validen bir talimat almış mıdır? Hesabını verecek. Kaç kişi gözaltına alındı? Haber ve cevap bekliyoruz. Bu atılan taşlar kardeşliğimize, inancımıza, milletin birlik ve beraberliğine atılmıştır.

‘İyilik kazanacak iyilik’

*Bir kısım tavsiyede bulunacağım. Ben sevgi pıtırcığıyım sevgi. Her biriniz bulunduğu yeri sevgiye boğacaksınız sevgiye. Bize oy vermeyenler bile ne dedi biliyor musunuz? “İyi ki bu adam kazandı” dedi. Kötülüğe son vereceğiz. İyilik kazanacak iyilik.

*Aramızda kalsın, eve giderken gördüklerinize söyleyin ki “Ekrem bey söyledi, ‘Aramızda kalsın’ dedi. Kazanıyoruz. Kazanıyoruz. Kazanıyoruz.”