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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu: Polislerin hiçbiri kılını kıpırdatmadı, bu bir talimattır

Erzurum’daki mitinginde bozkurt işareti yapan kişiler tarafından taşlı saldırıya uğrayan millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, ‘polislerin hiçbirinin kılını kıpırdatmadığını’ söyledi: “Bu bir talimattır.”

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Akşam Postası / 7 Mayıs 2023

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