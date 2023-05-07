İmamoğlu: Polislerin hiçbiri kılını kıpırdatmadı, bu bir talimattır

Erzurum’daki mitinginde bozkurt işareti yapan kişiler tarafından taşlı saldırıya uğrayan millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, ‘polislerin hiçbirinin kılını kıpırdatmadığını’ söyledi: “Bu bir talimattır.”
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Yaramazlara biraz batar!
Mersin Tarsus’da Yeşil Sol Parti seçim aracı saldırıya uğradı. Saldırıda aracın lastikleri ve camları parçalandı. Beş parti çalışanı yaralandı.
Erzurum’daki mitinginde taşlı saldırıya uğrayan Ekrem İmamoğlu, ‘polislerin hiçbirinin kılını kıpırdatmadığını’ söyledi.
Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’na taşlı saldırıyla ilgili açıklama yayınladı: 14 Mayıs’a odaklanın.
Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum mitingi ülkücü olduğu anlaşılan grubun taşlı saldırısı sebebiyle başlamadan bitti.
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