Demirtaş: Erdoğan ve Bahçeli ülkeyi barut fıçısına çevirdi, öfkenizi sandığa saklayın

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Erdoğan ve Bahçeli; kin, nefret, yalan, hakaret ve kışkırtmayla ülkeyi barut fıçısına çevirdi. Siz lütfen sakin olun, öfkenizi sandığa saklayın” dedi.

Selahattin Demirtaş. (HDP)

İmamoğlu’nun bugün düzenlenen Erzurum mitingine Türk bayrağı taşıyan ve bozkurt işareti yapan kişilerce taşlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda kişi yaralandı.

Demirtaş, Twitter’dan şunları yazdı: “Erdoğan ve Bahçeli; kin, nefret, yalan, hakaret ve kışkırtmayla ülkeyi barut fıçısına çevirdi. Siz lütfen sakin olun, öfkenizi sandığa saklayın. Oyunuzu değişim için kullanın ve ilk turda bitirin bu işi.”

Erdoğan ve Bahçeli; kin, nefret, yalan, hakaret ve kışkırtmayla ülkeyi barut fıçısına çevirdi.



Siz lütfen sakin olun, öfkenizi sandığa saklayın.



Oyunuzu değişim için kullanın ve ilk turda bitirin bu işi. pic.twitter.com/ZMj7N5q9Zd — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) May 7, 2023

Erdoğan ve Bahçeli hedef göstermişti

Seçimler yaklaştıkça iktidar ve ortaklarının muhalefeti hedef almadaki ‘tonları’ yükseliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iki gün önce “CHP ve ittifak ortaklarını 14 Mayıs’ta acıklı bir son beklemektedir. Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar” tehdidinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa geçtiğimiz hafta “Benim milletim Kandil’den aldığı destekle cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez” demiş ve Kılıçdaroğlu’nu hedef göstermişti. Erdoğan bugünkü mitinginde de Kılıçdaroğlu’na PKK’nın destek verdiğini gösteren montajlanmış sahte bir video izletti.