Sanatçılardan Ekrem İmamoğlu’na destek: İlk turda bitmeli

Sanat camiası, Erzurum mitinginde taşlı saldırıya uğrayan millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu’na destek mesajları paylaşırken seçimin ilk turda bitmesi gerektiğini vurguladı.
İmamoğlu’nun Erzurum mitingi ülkücü olduğu anlaşılan grubun taşlı saldırısı sebebiyle başlamadan bitmişti. Mitinge katılan ve aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişi yaralanmıştı.
Aralarında Cem Yılmaz, Hazal Kaya, Sarp Apak, Şanışer, Şahan Gökbakar, Zülfü Livaneli, Öykü Serter ve Hayko Cepkin gibi isimlerin de yer aldığı sanatçılar saldırıyı kınarken, İmamoğlu’nun yanında olduklarını mesajını verdi.
Seçimin ilk turda bitmesi gerektiğini vurgulayan sanatçıların paylaşımları şu şekilde: