Sanatçılardan Ekrem İmamoğlu’na destek: İlk turda bitmeli

“Her Şey Çok Güzel Olacak” Memleketimin her sağduyulu insanının bu güzel dileğinin gercek olmasını canı gönülden diliyorum. Geçmiş olsun Ekrem başkan.@ekrem_imamoglu bir mitingde Türk bayrağı ile süslenmiş alanda insanlara taş atmak 2023 de olduğumuzu unutturdu,bu ve bunun gibi…