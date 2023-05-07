Kılıçdaroğlu: Saldırının amacı sandıktan uzaklaştırmak, 14 Mayıs’a odaklanın

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum’da millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu’na taşlı saldırıyla ilgili açıklama yayınladı: “Saldırının amacı sandıktan uzaklaştırmak, 14 Mayıs’a odaklanın.

Görsel: Twitter

İmamoğlu’nun bugün düzenlen Erzurum mitingine Türk bayrağı taşıyan ve bozkurt işareti yapan kişilerce taşlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırı hakkında Twitter’dan açıklama yayınlayan Kılıçdaroğlu, şunları dedi:

*Sevgili halkım, mafyalar, militanlar, SADAT’çılardan, Sinan Ateş’i öldüren torbacılardan, beşli çetelerden, domuz bağcılardan oluşan bir militarist koalisyon var. Bugün Ekrem başkanımıza saldıranlar bunlardır. Amaçları insanımızı korkutmaktır, sandıktan uzak tutmaktır. Tüm Türkiye itidalini koruyacak. Türkiye makul çoğunluğun ülkesi. Çoğunluk bu kötülüğü bitirecek.

*Sevgili vatandaşlarım 14 Mayıs’a odaklanın. Başka her şey teferruattır. Sakın kızmayın, küsmeyin. İnsanınızı sevin, bağrınıza basın. O terör gruplarını kahreden de tam da budur. Ekrem evladıma da geçmiş olsun. Ülkeye değişim getirmenin bir bedeli vardır. Bunu da ödemeye hepimiz hazırız.