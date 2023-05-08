Bakan Yanık, İmamoğlu’nu suçladı, saldırıyı HDP’ye bağladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Erzurum’daki taşlı saldırıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu suçladı.

Fotoğraf: Haber Global/Twitter

Millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı İmamoğlu’nun dünkü Erzurum mitingine Türk bayrağı taşıyan ve bozkurt işareti yapan kişilerce taşlı saldırı düzenlenmiş, çocuklar dahil en az 17 kişi yaralanmıştı.

İmamoğlu ve millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ‘itidal’ çağrısı yaparken iktidar cenahı yaşananlardan İmamoğlu’nu sorumlu tutuyor.

Haber Globel’e konuşan Yanık da saldırının nedeni olarak ‘İmamoğlu’nun miting alanı olmayan yerde konuşması’nı ve ‘HDP seçmeniyle flörtleşmesi’ni gösterdi.

Bakan, şunları söyledi:

*Erzurum’da miting alanı olabilecek noktayı valilikten, seçim kurulları artık yetkili kurumlar, güvenlik tedbirleri noktasında gerekli önlemler alınmışken biraz spontan konuşmalar anladığım kadarıyla, sayın İmamoğlu tarafından spontan, esnaf ziyaretinden hemen sonra miting alanı olmayan bir yerde konuşmaların yapılması vs. gibi biraz karışıklık olmuş. Ona da çok dikkat etmek lazım yani hepimizin uyması gereken kurallar var. Nihayetinde burayı çok beğendim veya canım burada konuşmak istiyor olmaz.

*Sayın İmamoğlu’nun önceki mitinglerinde ve il ziyaretlerinde karmaşalar hep olur. Kuralları çok dikkate almayan, kuralları kendisine göre koymaya çalışan bir tutumu var, bu olmaz.

*Nitekim Erzurum, belli hassasiyetleri olan ve maalesef Van mitingindeki o işaretlerden HDP seçmeniyle olan, şeyden sonra, karşılıklı flörtleşmeden sonra Erzurum’un belli bir tepki göstereceğini varsaymak ve ona göre nitekim zaten yerel otoriterler, yerel kurumlar, gerekli güvenlik tedbirlerini almışlar. Ama son tahlilde söyleyeceğim şey geçmiş olsun.