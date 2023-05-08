Selçuk Balcı ve Korhan Özyıldız’ın Rize konseri iptal edildi: Baharın gelişini engelleyemecekler

Selçuk Balcı ve etnik rock grubu Marsis’in solisti Korhan Özyıldız’ın yarın Rize’de düzenleyeceği ücretsiz halk konseri valilik tarafından iptal edildi.

Selçuk Balcı – Korhan Özyıldız

Marsis’in solisti Korhan Özyıldız, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yarın Rize’de Selçuk Balcı ile sahne alacağı ‘Gençlik Baharı Karşılıyor’ temalı ücretsiz halk konserinin iptal edildiğini duyurdu.

“Kendi memleketimiz Rize’de bir konserimize daha izin verilmedi” diyerek karara tepki gösteren Özyıldız, “Peki bunu kabul edecek miyiz? Tabii ki hayır! Baharın gelişini engelleyemecekler” dedi.

Rize’de düzenlenecek olan gençlik konserine izin verilmemiştir. Konser, Fındıklı Belediyesi tarafından Fındıklı’da düzenlenecektir.



Bahar gelecek, yasaklar bitecek!



🎶 Selçuk Balcı ve Korhan Özyıldız Konseri

🗓️9 Mayıs Salı

⏰19.30

📍Fındıklı Hayati Aykut Parkı#SanaSöz #Rize pic.twitter.com/loanq6kNWU — Korhan ÖZYILDIZ (@korhanozyildiz) May 8, 2023

Rize Valiliği tarafından iptal edilen konsere Fındıklı Belediyesi sahip çıktı.

“Bahar gelecek, yasaklar bitecek” diyen belediye “Selçuk ile Korhan / Atma türki atacak / Fındıklı’da yasak yok / Sizunle buluşacak!” dizesisi paylaşarak konserin yarın akşam 19:30’da Hayati Aykut Parkı’nda yapılacağını duyurdu.