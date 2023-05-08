Kılıçdaroğlu: İsterse ‘elli beşli çete’ olun hesabını soracağım

Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “İster beşli çete olun ister elli beşli çete olun, kim soyduysa, kim kul hakkı yediyse hepsinin hesabını soracağım ve o paraların tamamını getireceğim” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu. (Twitter))

Kılıçdaroğlu, bugün Adana’da düzenlenen mitingde konuştu. ANKA’nın haberine göre Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Depremzede kardeşlerime söz verdim. Evleri, dükkanları, ahırları yıkıldı. Söz verdim, bütün evlerinizi, işyerlerini, ahırlarınızı depreme dayanıklı yeniden inşa edeceğim ve bir kuruş para almayacağım.

*Gençlerin başka bir sorunu var. İşsizlik tabi. Onu gayet iyi biliyorum. Size sözüm var. İşsizlik sorununu çözme konusunda. Bütün köy okullarını geri açacağız. Cumhuriyetin 100’üncü yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Torpili morpili olmayacak. KPSS’ye girecek, atamasını yapacağız. En büyük şikâyetiniz mülakattı. Mülakatta eleniyordunuz, onu da kaldıracağız. Sanki beyefendi yeni iktidara geliyor, o da söz vermiş. “Ben de kaldıracağım” diye. Kaldırsana, elinden tutan mı var. İlla benim söylemem mi gerekiyor? Kaldıracağız gençler.

ÖTV sözü

*Size düşündüğünüzden daha imkanlar sağlayacağız. Göreceksiniz. En hızlı internet erişimine nasıl ulaşılıyor göreceksiniz onu da. Yatırımlar nereye gidiyor onu da göreceksiniz. İlk aracı aldığınızda ÖTV’nin olmadığı bir Türkiye’yi de göreceksiniz. Hepsini sağlayacağım.

*Genç arkadaşlarım Türkiye düşündüğünüzden daha zengin bir ülke. Sizler ekmek alırken vergi ödüyorsunuz. Musluğu açarken 4 çeşit vergi ödüyorsunuz. Elektrik düğmesine bastığınızda beş çeşit vergi ödüyorsunuz. Bu vergilerin nereye gittiği, nasıl harcandığı belli değil. Beşli çetelere gidiyor, onlar da yurt dışına gönderiyorlar. Onların yurt dışına gönderdikleri paraları biliyorum. 418 milyar dolar, 20 yılda götürdükleri para. O paranın tamamını alacağım ve sizlere vereceğim.

‘Son sentine kadar getireceğim’

*Beni istemeyen iki temel aktör var. Bunlardan birisi beşli çeteler. Aman ha ne olursun Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olmasın. Olursa bizim halimiz perişan olacak. Söylüyorum, ister beşli çete olun ister elli beşli çete olun, kim soyduysa, kim kul hakkı yediyse hepsinin hesabını soracağım ve o paraların tamamını getireceğim. Gidecekler beyefendiler Amerika’da Manhattan’da gökdelen yapacaklar, Muhammed Ali Clay’ın çiftliğini satın alacaklar, Londra’da villalar yapacaklar Bay Kemal bunu seyredecek. Yerler mi? Yemezler. Hepsini son sentine kadar getireceğim.

*İkinci grup uyuşturucu baronları… Size söz veriyorum o uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım kökünü. Bizime evlatlarımızı zehirleyen o uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım. O konuda da endişe etmeyin. Birlikte beraber yapacağız.