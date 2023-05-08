‘Bay Kemal’in ürküttüğü patronlar son bir kez daha şansını denemiş

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ALTAN SANCAR

‘418 milyar dolar’ ve ‘beşli çete’ söylemlerini sürdüren millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan randevu isteyip alamayan patronlar seçimler öncesi son bir girişimde bulunmuş.

Fotoğraf: CHP

Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasının önemli başlıklarından biri, ‘Hazine’den sermaye gruplarına aktarılan 418 milyar doları son kuruşunu kadar geri almak.’

Diken bu grupların Kılıçdaroğlu’ya görüşme talep ettiğini, ancak yanıt alamadığını geçen yıl duyurmuş, CHP lideri de açıklamalarıyla doğrulamıştı. Kılıçdaroğlu ‘beşli çete’ olarak adlandırdığı sermaye grupları için “Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak. Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar: Ben Kemal, geliyorum!” demişti.

Buna karşılık son dönemde üç sermaye grubu iki ayrı iletişim çabasına girişti. Bunlardan ilki altı ay kadar önce bazı şirketlerin üst düzey yöneticilerinin imzasıyla yazılan mektuplardı. Kılıçdaroğlu’na gönderilen mektuplara, herhangi bir cevap gelmedi.

CHP kaynakları söz konusu mektupların ‘ciddiye alınmadığını’ ve Kılıçdaroğlu’nun önüne dahi konmadığını söyledi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun yoğun eleştirilerinin hedefindeki bir şirketin yönetimi, bu girişimlerle anılmaktan rahatsız. Şirketin üst düzey yöneticisi Diken’e verdiği demeçte bazı şirketlerin bu tarz girişimlerinin olduğuna dair bilgilerinin olduğunu belirtti.

Yönetici, Kılıçdaroğlu’nu ikna etmek isteyen bazı şirketlerin ‘yalnız görünmemek adına kendilerinin de ismini kullandığını’ ancak bu tarz bir girişimlerinin olmadığını vurguladı. Şirketinin ‘kendinden emin olduğunu’ belirten yönetici, “Sorunlu bir durum varsa Kemal beyin mektupla ya da görüşmeyle ikna edilemeyeceğini biliyoruz. Bizim sorunlu hiçbir işimiz yok, Kemal beyin söyledikleri de her devletin yapacakları” dedi.

Kılıçdaroğlu’yla diyalog kurmak için ikinci çaba ise geçen hafta ortaya kondu. İki ayrı şirket yetkilisinin aktardığına göre seçim öncesi ‘son defa’ aracılar devreye sokuldu. Daha önceki girişimlerde de yer alan aracılar bu girişimlerinde de CHP yönetiminden telefonlarına cevap alamadı. Bunun üzerine kendilerinden aracılık isteyen iki ayrı şirketin yönetimine “Olmuyor” görüşü iletildi.