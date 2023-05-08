Eski bakan Kemal Derviş hayatını kaybetti

Eski ekonomiden sorumlu devlet bakanı Kemal Derviş 74 yaşında hayatını kaybetti.

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Kemal Derviş rahatsızlığı dolayısıyla uzun süredir ABD’de tedavi görüyordu.

Kemal Derviş hakkında

1949’da İstanbul’da doğan Derviş, Britanya’da ekonomi alanında lisans ve yüksek lisans eğitimi aldı. ABD’de doktorasını yapan Derviş, bu alanda üniversitelerde dersler verdi.

1977’de Dünya Bankası’ndaki kariyerine başlayan Derviş, 1996’da bu kurumun Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan sorumlu başkan yardımcılığına yükseldi.

Ecevit Türkiye’ye davet etti

Türkiye, 19 Şubat 2001’de dönemin cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in, başbakan Ecevit’e MGK toplantısında, anayasa kitapçığı fırlattığı haberinin duyulmasının ardından istikrarsızlık çıkacağı endişeleri nedeniyle ekonomik krize girmişti.

Derviş, krizin patlak vermesinin hemen ardından Ecevit tarafından Türkiye’ye davet edilmişti. 3 Mart 2001’de ekonomiden sorumlu devlet bakanı olan Derviş, özellikle bankacılık sektörüne getirdiği düzenlemelerle hatırlanıyor.

AKP’yi iktidara getirecek ‘erken seçim’ için karar alınmasından kısa bir süre sonra görevinden istifa eden, İsmail Cem ve Hüsamettin Özkan’la birlike YTP kurucuları arasında adı geçen Derviş, son olarak CHP’ye katılma kararı almıştı. 23 Ağustos 2002 günü düzenlenen törenle CHP rozeti takan Derviş, 3 Kasım 2002’deki seçimlerde CHP’den İstanbul vekili olarak seçilmişti.

Derviş’in ekonomi programını AKP 2009’a kadar uygulamıştı.

Derviş, 2005’te milletvekilliğinden istifa ederek Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) başkanlığını yürüttü. Bu görevi 2009’da bıraktı. Derviş’in çok sayıda kitabının yanı sıra akademik dergilerde ve güncel yayınlarda makaleleri yayımlandı.