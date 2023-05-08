KONDA araştırmacısı Bakırcı: Erdoğan’ın oyu gençlerde daha düşük

KONDA araştırmacısı Erman Bakırcı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ilk kez oy kullanacak seçmenler arasındaki oy oranının, diğer yaş gruplarına göre daha düşük olacağını söyledi.

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14 Mayıs’taki seçimlerde toplam 64 milyon 113 bin seçmen oy kullanacak. Yaklaşık 5 milyon seçmense, bu seçimlerde ilk defa sandığa gidecek.

Reuters analizinde seçmenlerin yüzde 10’unu oluşturan bu seçmen grubunun, iktidarın sona ereceğine karar vermede kritik öneme sahip olabileceği yazıldı.

Reuters’a konuşan araştırmacı Bakırcı, ‘çok öfkeli ve umutsuz’ olarak tanımladığı genç seçmenlerin, çok büyük bir blok oluşturması nedeniyle seçim sonuçları için çok önemli olduğunu söyledi.

Bakırcı şunları söyledi: “Sosyal medya aracılığıyla Avrupa’daki meslektaşlarının neler yaptığını, onların ne gibi fırsatlara sahip olduklarını görüyorlar. Böylelikle aralarındaki farkın açıldığını da anlıyorlar. Sosyal, ekonomik ve hukuki güvenceleri yok. Artık bu durum bitsin istiyorlar.”

Bunlar nedeniyle Bakırcı, Erdoğan’a desteğin bu yaş grubunda daha düşük olacağı görüşünde.