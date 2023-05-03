Kılıçdaroğlu Erdoğan’ı alıntıladı: İşte gençler, aşmamız gereken eşik bu

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın muhalefeti ‘din, bayrak ve ezan’ üzerinden hedef aldığı konuşmasını alıntılayarak gençlere seslendi.

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Dün Antalya mitinginde konuşan Erdoğan, şunları söylemişti: “Bunların bayrağı var mı? Bunların ezanı var mı? Bunların dini var mı? Ne diyor, ‘Bizim desteğimiz Kılıçdaroğlu’yladır.’ E şimdi dini, diyaneti, bayrağı, ezanı olmayan kimler destekliyor bay bay Kemal’i? Bu teröristler. Öyle mi? İşte söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu.”

Kılıçdaroğlu da Erdoğan’ın bu konuşmasını Twitter’dan alıntılayıp şunları yazdı: “İşte gençler, aşmamız gereken eşik bu ve sizsiz olamıyor maalesef.”