Erdoğan’ın ‘yüksek seviyesi’ni gösteren sözlerini derledik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP grup toplantısında ‘seviyeli’ siyaset yürüteceklerini söyleyince akıllara daha önceki hakaretleri geldi.

Erdoğan ‘seviye’ dedi, akıllara hakaretleri geldi. (AA)

Erdoğan Meclis grup toplantısındaki konuşmasında şunları kaydetti: “Hep olduğu gibi dik duracağız, sağlam duracağız ama diklenmeyeceğiz. Karşımızdakiler ne kadar alçalırsa alçalsın seviyeyi ne kadar düşürürse düşürsün biz milletimizle hep muhabbetin diliyle, hakkın ve hakikatin diliyle konuşacağız” dedi.

Erdoğan’ın yakın geçmişte kullandığı sert ifadelerse halen akıllarda. Erdoğan’ın bir yıldan az bir sürede sarf ettiği hakaretlerin bazıları şöyle:

Deprem döneminde hakaretler

Erdoğan, deprem dönemindeki yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştirenleri hedef alarak hakaret yağdırmıştı: “Bazı namussuz kişiler kampanya yaparak, Hatay’da asker, jandarma, polis göremedik gibi yalan yanlış iftiralar atıyorlar.”

Erdoğan yine bu dönemde eleştirilere tehditle karşılık vermişti: “Yalan haber, çarpıtmalarla insanımızı birbirine düşürmeye niyetlenenleri takip ediyoruz.”

Muhalefete hakaret

Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri hakkında konuşurken de hakaretlerini eksik etmemiş, muhalefeti şöyle hedef almıştı: “14 Mayıs’ta bunlara öyle çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar.”

Cumhurbaşkanı, 23 Kasım’da partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na özel bir yer ayırıp ‘saydırdıkça saydırmıştı’. Erdoğan, Kılıçdaroğlu için ‘gafil, namert, sefil kifayetsiz’ gibi ifadeler kullanmıştı.

Gezi hakaretleri

Erdoğan, 1 Haziran 2022’de Gezi eylemleri hakkında da yine saydırmıştı. Erdoğan daha önce yalanlanan ve ileri sürdüğü delilleri bir türlü açıklayamadığı ‘camide bir içtiler’ iddiasını yeniden diline dolayıp şunları söylemişti: “Düşünün Dolmabahçe Valide Sultan Camii’nin içinde bu eşkıyalar, bu teröristler bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük.”