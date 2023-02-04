Erdoğan: 14 Mayıs’ta bunlara öyle çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar

‘Millet ittifakı’nı sloganlarını çalmakla suçlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhalefete sert sözlerle yüklendi: “14 Mayıs’ta bunlara öyle çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar.”

Tayyip Erdoğan. (AA)

Erdoğan, Aydın’da Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. AA’nın haberine göre Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Aziz vatan topraklarındaki bin yıllık varlığımızın geleceğini şekillendirecek kritik bir tercihin eşiğindeyiz. Ülkeyi tekrar vaktini ve enerjisini heba edecek, kaos günlerine geri döndürmeye, belirsizlik iklimine sürüklemeye heveslenenlerin karşısına biz, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla çıkıyoruz.

* Sizler de görüyorsunuz. Bırakın dirisine ölüsüne bile tahammül edemedikleri Menderes’in aziz hatırasını kirletecek bir yüzsüzlükle onun “Yeter söz milletindir” sloganına çökmeye çalışanlar var. Kim bu? Bay bay Kemal. İşte 14 Mayıs Kemal’in bay bay Kemal olacağı gündür.

* Bu, bay Kemal hangi yüzle kalkıp da utanmadan, Menderes’e ait olan “Yeter söz milletindir” ifadesine çöküyor? Ya ne yüzsüzsün ya! Bunu bir de kalkıp partisinin binasına asıyor. Şimdi işte diyorum ki 14 Mayıs’ta bunlara öyle çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar.