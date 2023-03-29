Erdoğan duyurdu: Doğalgaz ve elektrikte indirim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, nisanda elektrikte tüm abone gruplarında yüzde 15 indirime gidileceğini duyurdu. Sanayide kullanılan doğalgazda da yüzde 20 indirime gidilecek.

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Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan‘ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Nisanda elektrikte tüm abone gruplarında yüzde 15 indirime gidiyoruz. Sanayicilerimizin kullandığı doğalgaz tarifesinde yüzde 20 indirim yapıyoruz.

*(Sana söz baharlar gelecek) diyenler, bu zihniyetle ancak Kandil’e, Pensilvanya’ya, ülkemize kin ve nefretle bakan kimi başkentlere bahar getirebilir.

*10 bin madencimiz deprem bölgesinde canla başla çalışarak milletimizin gönlünü kazandı. TTK’ya bin madenci alıyoruz.

*9 Nisan’da aday listelerimizi teslim edeceğiz. Üç dönem kuralı ve diğer sebeplerle yeni isimler yer alacak, arkadaşlarımızın bir kısmıyla devam edeceğiz. Bu bir bayrak yarışıdır. Günü geldiğinde bayrağı, onu aynı menzile taşımaya devam edecek bir başkasına devretmek kaçınılmazdır. Bakanlarımız hizmetleri 14 Mayıs’tan sonra Meclis’te sürdürecekler. Seçimleri kazandıktan sonra kabinede yeni isimlere görev vereceğiz.