Evi ağır ve orta hasarlı depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi

Cumhurbaşkanı kararıyla OHAL bölgesinde yer alan ağır ve orta hasarlı konut ile iş yerlerinin elektrik ve doğalgaz borçları silindi.
Karar, Resmi Gazete’de yayınlandı.
Son resmi güncellemeye göre depremlerde can kaybı 50 bin 96.
Yaramazlara biraz batar!
Cumhurbaşkanı kararıyla OHAL bölgesinde yer alan ağır ve orta hasarlı konut ile iş yerlerinin elektrik ve doğalgaz borçları silindi.
Karar, Resmi Gazete’de yayınlandı.
Son resmi güncellemeye göre depremlerde can kaybı 50 bin 96.
OHAL bölgesinde yer alan depremde yıkılan, ağır ve orta hasarlı konut ve iş yerlerinin elektrik ve doğalgaz borçları silindi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Meral Akşener’in altılı masadan kalktığı süreçte, üyelerinden 25-30 bin kişinin istifa ettiğini söyledi.
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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Halk Sağlığı Kolu Başkanı Prof. Dr. Gamze Varol, deprem bölgesindeki yağış ve selin halihazırdaki sorunları derinleştirdiğini belirterek, bulaşıcı hastalıklar uyarısında bulundu.
Erişim engeli getirilen haberlerin duyurulduğu İfade Özgürlüğü Derneği‘nin EngelliWeb projesi erişime engellendi.
Deprem bölgesinde refakatsiz kalan çocuklara dair bilgi veren bakanlık, henüz 42 çocuğun kimliğinin belirlenemediğini duyurdu.