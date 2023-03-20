Evi ağır ve orta hasarlı depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi

Cumhurbaşkanı kararıyla OHAL bölgesinde yer alan ağır ve orta hasarlı konut ile iş yerlerinin elektrik ve doğalgaz borçları silindi.

Fotoğraf: AA

Karar, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Son resmi güncellemeye göre depremlerde can kaybı 50 bin 96.