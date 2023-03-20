Depremde can kaybı 50 bin 96’ya yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96, yaralananların sayısınınsa 107 bin 204 olduğunu bildirdi.

Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 96’ya yükseldi. (AA)

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor.

AFAD Başkanı Sezer, hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96’ya yükseldiğini açıkladı. Sezer, yaralananların sayısınınsa 107 bin 204 olduğunu bildirdi.