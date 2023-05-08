Tanal duyurdu: CHP’nin seçim ofisine mermi atıldı

CHP Şanlıurfa milletvekili adayı Mahmut Tanal, kentteki seçim ofislerine ‘tehdit ve gözdağı amaçlı’ mermi atıldığını duyurdu.

Ofise atılan mermi. (CHP)

Twitter’da atılan mermi ve CHP’nin seçim afişlerinin parçalandığına dair görüntüler paylaşan Tanal, şunları yazdı:

*Seçim sahasında bizimle baş edemeyenlerin, halkın içine çıkamayanların, beceriksiz korkakların yönlendirdiği provokatörler, partimizin Şanlıurfa’daki seçim ofisine tehdit ve gözdağı amaçlı mermi attı!

*Ayrıca cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu ile cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarımız Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın Şanlıurfa caddelerindeki afişleri sökülüp yere atıldı.

*Şanlıurfa’da provokatörlere ve arkalarındaki ağababalarına pabuç bırakmayız! Siz gücünüzü provokatörlerden, baronlardan alıyorsunuz! Biz ise gücümüzü Allah’tan ve milletten alıyoruz.

*Hodri meydan! Sizden korkmuyoruz, yine sürekli sahada olacağız! Şanlıurfa’da CHP tarih yazacaktır!